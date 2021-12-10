Компания "Хевел" открыла в Омской области солнечную электростанцию мощностью 30 МВт

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов дал старт работе солнечной электростанции мощностью 30 МВт, построенной в Омской области компанией "Хевел". Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

"Реализация проекта обеспечит ежегодное снижение вредных выбросов в атмосферу на 12,7 тысячи тонн и улучшит экологическую ситуацию в Омской области. Ввод в эксплуатацию Русско-Полянской электростанции позволит увеличить общую установленную мощность солнечной генерации в энергосистеме региона до 60 МВт", - цитирует пресс-служба Шульгинова.

Эта станция стала третьей в Омской области. Осенью 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") для обкатки технологии была запущена солнечная электростанция (СЭС) мощностью 1,2 МВт. Однако этот возобновляемый источник энергии используется только для нужд предприятия. В марте 2021 года "Хевел" ввел в эксплуатацию в Нововаршавском районе СЭС мощностью 30 МВт.

Объем инвестиций, вложенных компанией в строительство Русско-Полянской электростанции, составил 2,8 млрд рублей, отметили в Минэнерго. Ее прогнозируемый объем выработки составляет 35,5 млн кВт/часов в год.