В Дагестане запустят региональную программу льготной ипотеки

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Региональная программа льготного ипотечного кредитования на приобретение жилья от застройщиков будет запущена в Дагестане в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Совместно с Минстроем и правительством Дагестана разработана государственная региональная программа льготного ипотечного кредитования на приобретение жилья от застройщиков. В рамках этого соглашения предусмотрена поддержка для отдельных категорий граждан, для которых будут расширены условия участия. Данная программа начнет действовать во втором квартале 2022 года",- говорится в сообщении.

Программа будет запущена в рамках сотрудничества властей региона с единым оператором ипотечных программ ДОМ.РФ.

"По мнению экспертов, поддержка будут определяться индивидуально исходя из финансовой устойчивости конкретных проектов. При этом льготная процентная ставка в размере 3-5% будет обеспечиваться за счет субсидии из федерального бюджета для строительства гостиниц категории не менее 3 звезд, площадью не менее 5 тыс. кв. м или номерным фондом от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов (МФК), которые могут включать развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры",- отметили в пресс-службе.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.