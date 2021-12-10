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Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы до $91 за тонну с 15 декабря

Также увеличится пошлина на экспорт ячменя и кукурузы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 декабря увеличивается до $91 с $84,9 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет с $75,1 до $78,7 за тонну, пошлина на кукурузу увеличится с $54,3 до $54,4 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $330,1 за тонну, на ячмень - при цене в $297,5 за тонну, на кукурузу - $262,8 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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