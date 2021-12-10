ЦБ оценил отношение банков к big data

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Большинство банков обрабатывает от 90 до 100% розничных кредитных заявок с использованием технологий больших данных (big data), следует из доклада Банка России о системных рисках использования больших данных в финансовом секторе.

"Большинство опрошенных банков отмечают, что от 90 до 100% розничных кредитных заявок обрабатывается с использованием технологий больших данных, в целом по портфелю активов доля использования больших данных составляет в разных банках от 30 до 90%", - говорится в материале.

В документе проанализированы актуальные тренды, преимущества и риски использования больших данных на финансовом рынке в мире и России, представлены возможные подходы к регулированию таких рисков для российских финансовых организаций. В докладе также опубликованы результаты проведенного Банком России опроса крупных банков и иных финансовых организаций об использовании ими больших данных в своей деятельности.

Результаты опроса

Подавляющее большинство опрошенных организаций считает, что в последние 3-5 лет в России наблюдается рост использования больших данных и интереса к ним в целом. При этом 58% участников опроса ответили, что пандемия не оказала заметного влияния на цифровую трансформацию бизнес-модели, 42% - что пандемия простимулировала использование технологий больших данных.

В целом большинство организаций (58%) отмечает использование больших данных в широком спектре своих бизнес-процессов, и лишь меньшая часть респондентов отмечает их внедрение только в одном или нескольких бизнес-процессах (33%) или наличие пилотной стадии применения у себя соответствующих технологий (8%).

Помимо внутренних источников больших данных, финансовые организации собирают большой набор внешних данных: 83% опрошенных упомянули данные операторов сотовой связи, 67% - платежные данные, 58% - данные геолокации, 33% - данные социальных сетей, 33% - новости из прессы, 25% - спутниковые данные. Только внутренние источники данных указали 17% опрошенных.

Как показал опрос, с целью снижения рисков, связанных с защитой персональных данных, в большинстве банков (75%) и других финансовых организаций хранение больших данных происходит только на собственных серверах, однако некоторые банки, помимо собственных, используют также внешние (облачные) хранилища данных.