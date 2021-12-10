Число вакансий в туризме и управлении персоналом в СКФО за год выросло более чем вдвое

ТАСС, 10 декабря. Количество вакансий на Северном Кавказе в IT-сфере, управлении персоналом, туризме и консультировании за год выросло более чем вдвое. Об этом сообщила в пятницу ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Прошлой весной потребность в кадрах резко упала из-за пандемии, но во второй половине года восстановилась и с тех пор продолжает расти. За год больше чем в два раза увеличилось количество вакансий в таких сферах как "Консультирование", "Административный персонал", "IT, телеком", "Управление персоналом" и "Туризм, гостиницы, рестораны". Эти сферы показали наибольший рост за год", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, по словам Кабиновой, в округе наблюдается увеличение количества вакансий с удаленным графиком работы или частично удаленным форматом работы (часть недели сотрудник работает из дома, часть - из офиса). Так, за период с июня по ноябрь работодатели СКФО разместили почти 2,5 тыс. вакансий с удаленным графиком работы. Если раньше удаленные вакансии были достаточно редкими - такой график предлагали в основном программистам и дизайнерам, то теперь круг специалистов, которые могут работать удаленно, расширился. Вакансии с удаленным графиком готовы предлагать бухгалтерам, административным сотрудникам, инженерам и преподавателям.

Еще одна тенденция - это увеличение количества вакансий для курьеров, особенно водителей-курьеров, а также комплектовщиков. Помимо этого, из-за нехватки квалифицированных кадров, компании расширяют географию поиска - нужных специалистов готовы перевозить из других регионов.

Ранее сообщалось, что каждая третья вакансия на Северном Кавказе относится к сфере продаж. Кроме того, много предложений в сфере "Административный персонал" - это 17% всех вакансий в регионе, а также "IT, телеком" (14%), "Транспорт, логистика" (10%), "Рабочий персонал" (9%) и "Производство, сельское хозяйство" (8%). Самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа в октябре превысила 50 тыс. руб., средняя зарплата - 39 тыс. руб. При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "добыча сырья" - 50,4 тыс. рублей, "высший менеджмент" - 48,2 тыс. рублей и "строительство, недвижимость" - 46,4 тыс. рублей.