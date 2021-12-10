Минфин предварительно оценил профицит бюджета РФ в январе - ноябре в 2,34 трлн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - ноябре 2021 года, по предварительной оценке, составил 2,337 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на октябрь текущего года профицит бюджета составлял более 2,1 трлн рублей.

Доходы бюджета за январь - ноябрь составили 22,438 трлн рублей (119,6% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете), расходы - 20,101 трлн рублей (93,4% от объема расходов на год, утвержденных законом о бюджете, и 80,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 14,154 трлн рублей (116,1% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 6,25 трлн рублей (125,3%), другие федеральные органы - 2,032 трлн рублей (128,2%).