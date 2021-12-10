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Проекты для сети яхтенных марин в Крыму завершат в 2022 году

Первые положительные заключения экспертиз региональные власти получили

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Проекты для строительства яхтенных марин, которые позволят возродить сеть морских перевозок в Крыму, разработают до конца 2022 года, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Пассажирские перевозки внутри требуют реконструкции портовой инфраструктуры, портопунктов, в том числе создания сети яхтенных марин. Пока у нас проектные решения есть по Керчи, я думаю, что в течение 2022 года мы получим проектные решения и с имеющейся инфраструктурой можно будет говорить о развитии перевозок", - сказал Назаров.

Ранее начальник управления дорожной деятельности Минтранса республики Вячеслав Курбанов сообщил, что власти Крыма проектируют сеть из более чем 30 яхтенных марин и портопунктов вдоль побережья полуострова. Уже получены первые положительные заключения экспертиз на строительство портопункта в Керчи и яхтенной марины в селе Яковенково Ленинского района. Стоимость проектов предварительно оценивается в сумму порядка 70 млрд рублей.

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