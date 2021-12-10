Доступ к цифровому профилю россиян могут получить АСВ и другие участники финрынка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Данные из цифрового профиля россиян могут получить Агентство по страхованию вкладов (АСВ), бюро кредитных историй и несколько других участников финансового рынка, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

"В 2022 году планируется внести изменения в постановление правительства РФ от 03.06.2019 № 710, которые позволят профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, бюро кредитных историй и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) использовать цифровой профиль для получения достоверных сведений о гражданах при оказании им финансовых услуг", - говорится в документе.

Банк России совместно с правительством на постоянной основе будет обеспечивать расширение видов сведений, доступных в цифровом профиле.

Сейчас через цифровой профиль финансовые организации могут получить 38 видов сведений, в том числе сведения из налоговой декларации по форме 2-НДФЛ, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сведения из федерального регистра о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, сведения из электронной трудовой книжки гражданина. В дальнейшем в цифровом профиле будут предусмотрены новые сведения о финансовой состоятельности клиента, налогах и сборах, сведения о здоровье и другие личные документы и сведения, необходимые для получения финансовых услуг.

Планируется обеспечить возможность гражданам предоставлять согласие с использованием мобильного приложения, например, находясь в офисе организации-участника цифрового профиля.

"Если сейчас порядок обновления сведений, предоставляемых через цифровой профиль из государственных информационных систем, не установлен, то в дальнейшем в цифровом профиле будет предусмотрен механизм проверки актуальности сведений в государственных информационных системах, подразумевающий определенный порядок обращения Цифровым профилем за обновлением", - отмечается в документе.

В дальнейшем в цифровом профиле будет предусмотрен механизм проверки актуальности сведений в государственных информационных системах, подразумевающий определенный порядок обращения цифровым профилем за обновлением.

Помимо этого, будет обеспечена возможность автоматизированного обновления сведений из государственных информационных систем в цифровом профиле, а также автоматизированного обновления (push-обновления) сведений из цифрового профиля в организации.

В рамках развития цифрового профиля юридического лица будет обеспечена возможность предоставления основных сведений об индивидуальном предпринимателе и юридическом лице в цифровой профиль из государственных информационных систем, в том числе сведений о доходах, а также проработан вопрос установления полномочий юридического лица на совершение тех или иных действий (реестр доверенностей).

О сервисе

Цифровой профиль - это совокупность цифровых записей о гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций. Инфраструктура цифрового профиля построена на основе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В настоящее время цифровой профиль функционирует в рамках эксперимента, реализация которого предусмотрена до конца 2022 года. Услуги с использованием цифрового профиля гражданина начали предоставлять 19 банков и три страховые организации. Граждане воспользовались цифровым профилем более 1,55 млн раз.