Правкомиссия одобрила увеличение пошлины за тюнинг автомобилей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о поправках в Налоговый кодекс, которые увеличат пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей",- рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что проект также устанавливает государственную пошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля.

"Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми", - пояснил председатель правления АЮР.

В АЮР отметили, что по данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля, а также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

"По расчетам, принятие проекта в целом обеспечит доходы бюджета в размере 700 млн рублей", - пояснил Груздев.