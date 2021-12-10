Томская компания "Биолит" увеличит объем экспорта в пять раз за счет завода в ОЭЗ региона

ТОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Высокотехнологичная компания "Биолит", один из крупнейших производителей БАДов и косметики в Томской области, построит к 2025 году на территории особой экономической зоны Томска завод, благодаря которому в три раза увеличит объемы производства - до 1,8 тыс. т в год. Расширение производства связано с планами по увеличению экспорта продукции компании в пять-шесть раз - до 120 т в год, сообщил журналистам директор ООО "Биолит" Валерий Сергун.

"Сейчас проектируем, на следующий год планируем начать строительство и в 2025 году - запуск завода (на территории ОЭЗ Томска). Мы производим в год порядка 600 т готовой продукции, примерно в три раза у нас вырастет объем производства - до 1,8 тыс. т в год", - сказал Сергун.

Он уточнил, что расширение производства связано с планами по увеличению объемов экспорта. Сейчас БАДы и косметика компании поставляется в 17 стран мира, выходит на рынки Евросоюза при помощи дистрибьютора в Польше, а также в Канаду и США. От всего объема производства за рубеж уходит порядка 4% продукции - 24 тонны. После запуска завода объемы экспорта вырастут, по оценкам компании, в пять-шесть раз.

Строительство завода на площади 2 тыс. кв. м планируется на южной площадке особой экономической зоны Томска, объем инвестиций в проект - свыше 130 млн рублей. "Хорошие преференции дает особая экономическая зона, связанные с инфраструктурой - электричество, вода, что зачастую чуть ли не стоимость всего проекта. В том числе это привлекло "Биолит", как одного из резидентов. Для особой экономической зоны очень важно, что это стабильное предприятие, которое будет работать 30 лет и дальше", - сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Кнорр.

ООО "Биолит" - высокотехнологичная компания, основанная в 1991 году ученые Института химии нефти СО РАН. Компания занимается научно обоснованным производством БАД, пищевых продуктов и косметики из сибирских дикоросов и пантов алтайского марала, является одним из крупнейших производителей в отрасли среди компаний региона. Является победителем конкурса "Экспортер года", проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области, за последние два года компания на 70% увеличила объемы производства и поставок. По данным СПАРК, доходы компании составили в 2020 году 172 млн рублей, чистая прибыль - около 40 млн рублей.