Власти Белоруссии не ожидают в 2022 году инвестиционной активности из-за санкций

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии не ожидает значительного оживления инвестиционной активности в следующем году из-за противоэпидемических ограничений и санкционного давления, рост инвестиций в экономику планируется на уровне 3,3%. Об этом заявил в пятницу в парламенте премьер-министр республики Роман Головченко.

"Исходим из того, что западные каналы привлечения финансирования будут для нас заморожены. В этих условиях существенно активизировать привлечение иностранного западного капитала в экономику не удастся, - приводит его слова агентство БелТА. - Внутренние ресурсы также ограничены, их будем направлять прежде всего на увеличение выпуска продукции для максимального использования экспортных возможностей". По его словам, с учетом этих факторов объем инвестиций "планируется на уровне 103,3%" к уровню 2021 года.

Головченко отметил, что основным целевым приоритетом на 2022 год остается рост благосостояния населения, при этом реальные располагаемые доходы должны вырасти на 2%.