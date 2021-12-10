Yadro построит крупнейший в России завод полного цикла по производству радиоэлектроники

ДУБНА /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Группа российских технологических компаний Yadro приступает к основной фазе строительства в Дубне крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции, передает корреспондент ТАСС с церемонии старта основного этапа строительства завода.

Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, производственные мощности будут также доступны другим отечественным производителям. Проект нацелен на создание производственных возможностей нового класса в стране.

Предприятие Yadro Fab Dubna будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в 110 км от Москвы. Общая площадь завода составит около 40 тыс. кв. м, он будет включать цеха по производству многослойных печатных плат с потенциальной производительностью до 10 миллионов квадратных дециметров многослойных печатных плат любой сложности в год, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции, а также современный складской комплекс площадью более 3 500 кв. м.

"Есть национальная цель - увеличить в четыре раза расходы на российские решения к 2030 году, и есть такие амбициозные проекты, как Yadro, пожалуй, один из самых ярких и успешных примеров отечественной разработки. Новый завод будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны на отечественных продуктах" - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В пресс-службе Yadro отметили, что технологические возможности нового завода позволят обеспечить крупносерийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний Yadro: серверы, системы хранения данных, сетевое и телекоммуникационное оборудование, продукты класса клиентских систем.

"Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено, а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат - цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке. Только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в России фактически утроятся - за счет одного этого предприятия. Мы считаем, что Московская область и Дубна - это лучшее и самое комфортное место для инженеров, для IT-специалистов, это и другие передовые предприятия здесь оказались не случайно", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

О компании Yadro

Yadro - группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Компания входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".