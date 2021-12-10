Кудрин: внешней торговле надо расти на 5% в год, чтобы экспорт стал драйвером экономики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспорт станет драйвером российской экономики, если в РФ будет рост на 5% по внешней торговле или на 15% по экспорту товаров и услуг в год. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики <...>, мы должны расти 5% в год по внешней торговле или 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг", - сказал он.

Кудрин также добавил, что, работая на экспорт в Европу, США, Китай или другие страны, РФ должна учитывать стандарты этих регионов. "Только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше", - отметил он.