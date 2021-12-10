Предприятия Северного Кавказа получат 2,5 млрд рублей займов от ФРП

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил три займа предприятиям Северного Кавказа на сумму 2,5 млрд рублей. Планируется, что компании получат средства в ближайшие месяцы, сообщили в пятницу ТАСС в ФРП (Группа ВЭБ.РФ).

"Три займа на общую сумму 2,5 млрд рублей недавно одобрены экспертным советом Фонда, договоры займа будут подписаны в ближайшее время", - сообщили в фонде.

За все время работы фонда компании СКФО получили 20 займов на пять млрд рублей, пояснили в ФРП. Уточняется, что предприятия получают займы под 1% и 3% сроком до семи лет и объемом до двух млрд рублей.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.