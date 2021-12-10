ФРП Кубани предоставил займы предприятиям на 2,4 млрд рублей за три года

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия Краснодарского края с момента появления в регионе Фонда развития промышленности, получили льготные займы на развитие в размере около 2,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил директор Фонда Дмитрий Королев.

"За время работы Фонда заемные средства предоставлены в рамках 124 договоров займа на общую сумму порядка 2,4 млрд рублей. Разработаны 9 собственных программ финансирования проектов и финансово-хозяйственной деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности, а также четыре программы совместного финансирования с Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития", - сказал Королев.

Он добавил, что воспользовавшиеся займами предприятия продемонстрировали высокий экономический эффект, так, в отрасль промышленности региона им удалось привлечь более 2 млрд рублей собственных средств и инвестиций. По его словам, у заемщиков наблюдается и ежегодный рост налоговых отчислений в бюджет: в 2020 году этот показатель превысил 1,2 млрд рублей, по прогнозу за 2021 год он составит уже более 1,3 млрд рублей. Также за три года воспользовавшиеся услугами Фонда предприятия создали 350 новых рабочих мест.

"За три истекших года работы Фонда реализованы более 20 инвестиционных проектов, профинансированных Фондом. Пять проектов профинансированы с нуля, то есть созданы производства. Так, в прошлом году были открыты производства полимерных гранул из вторичного сырья, материалов для дорожной разметки. В 2021 году запущено производство полипропиленовых мешков, а также светодиодов", - отметил директор Фонда.

По словам собеседника агентства, только в период пандемии Фондом были профинансированы 10 предприятий на сумму более 150 млн рублей, за счет данных средств компании оперативно нарастили в несколько раз объемы производства продукции первой необходимости. Королев также отметил работу, проводимую фондом по сопровождению заявок от предприятий Краснодарского края на участие в программах "Российского фонда технологического развития". Так, по его словам, в 2021 году 11 промышленных предприятий Краснодарского края обратились в ФРП при содействии регионального Фонда с целью реализации инвестиционных проектов, пять из них уже получили финансирование на сумму 388 млн рублей. Касаемо нефинансовых мер поддержки, директор Фонда сообщил, что промышленным предприятиям Краснодарского края оказывают содействие в конгрессно-выставочной деятельности, что позволяет им представлять свою продукцию на российских и международных площадках, таких как "Иннопром", CPM, UMIDS: за последние два года порядка 350 кубанских предприятий приняли участие в 52 подобных мероприятиях на организованных Фондом коллективных стендах, общая сумма заключенных ими контрактов по итогам превышает 1,3 млрд рублей.

О фонде

Фонд развития промышленности в Краснодарском крае существует с 2018 года, предоставляет производителям льготные займы в размере от 3 до 100 млн рублей по ставке от 1 до 4,5% годовых на срок до 10 лет. Целью деятельности фонда является стимулирование создания новых предприятий, а также модернизации действующих производств, пополнение оборотных средств для наращивания объемов производства. Фонд рассматривает заявки на предоставление заемного финансирования в электронном виде через личный кабинет, ежегодно совершенствует условия предоставления заемного финансирования исходя из потребностей предприятий.

Фонд развития промышленности Краснодарского края признан лучшим в стране среди 72 подобных региональных фондов в разных субъектах РФ, рейтинг составлялся Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (ФРП). Капитализация Фонда развития промышленности Краснодарского края составляет 2 млрд рублей, до конца года его докапитализируют на 1 млрд рублей. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в 2022 году капитализацию фонда планируется довести до 5 млрд.