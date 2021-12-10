Матвиенко предлагает увеличить штрафы для предприятий за экологические правонарушения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает незначительными предусмотренные действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за нарушение экологического законодательства, предлагает увеличить их для предприятий - злостных нарушителей.

"Мы видим, что установленный сегодня размер штрафов для недобросовестных юридических лиц, мягко говоря, незначительный и не мотивирует их сохранять природу. Поэтому на следующем этапе, мне кажется, надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий-загрязнителей были соразмерны с реальным нанесенным ущербом", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Тема эта, конечно, тонкая, здесь рубить топором тоже нельзя, потому что мы должны заботиться о росте экономики, о создании условий для бизнеса. Здесь должна быть гибкая, умная, тонкая работа правительства. Но там, где уже все пройдено, жесткий спрос и соответствующие штрафы", - продолжила она.

По словам Матвиенко, в проекте нового КоАП пересматривать штрафы пока не планируется. В связи с этим, отметила она, сенаторы видят два варианта возможных действий: либо доработать проект новой редакции КоАП до его внесения в Госдуму и предусмотреть в нем усиление ответственности за экологические правонарушения, либо вносить изменения в действующий кодекс, "если новая редакция КоАП будет по-прежнему задерживаться".

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что это очень актуальная тема, волнующая людей, поэтому "здесь с принятием решений нельзя затягивать". "Еще раз хочу подчеркнуть, ответственность за нарушение экологического законодательства должна быть соразмерной, взвешенной и понятной для бизнеса", - отметила она.