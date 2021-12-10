ЦБ работает над инструментами поддержки трансформационных проектов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России работает над настройкой регулирования для поддержки трансформационных проектов в рамках "зеленой" повестки. Об этом на международном экспортном форуме "Сделано в России" заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Для нашей экономики очень важны проекты трансформации, когда компании с большим углеродным следом имеют возможность трансформироваться. Раскрывают информацию по цифрам и по своим стратегиям. Для этого должны быть специальным образом созданы и инструменты. У всех на слуху "зеленые" облигации, но должны быть и трансформационные облигации. И мы сейчас смотрим, как настроить регулирование для того, чтобы помогать таким "незеленым" проектам, трансформационным проектам", - сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что перед нынешним поколением стоит задача затормозить потепление климата и снизить загрязнение окружающей среды. "Иначе следующее поколение, наши дети и внуки, столкнутся с гораздо большим количеством природных катастроф, неурожаев. И эту проблему в короткие сроки будет тяжело решать. И для нас, как я уже сказала, это нелегкий переход. Мы понимаем из-за структуры экономики это действительно нелегкий переход. И финансовая сфера, а мы как регулятор видим свою задачу в этом, должна быть настроена на то, чтобы облегчить переход нашей экономики, плавный переход", - добавила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что в этой теме есть ряд вопросов и проблем. "(Есть) разные сценарии. <...> Потому что цель понятна, а путь пока неясен. Неясно, как он обеспечен и финансово, и технологически. И все это многим странам придется по ходу делать, и нам тоже", - подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Банка России заявляла, что декарбонизация повлияет на денежно-кредитную политику и все экономические процессы, поскольку потребует огромных инвестиций. Она также указывала, что энергопереход "будет непростым".