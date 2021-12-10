Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В Сербии произведено уже более 1,5 млн доз вакцины "Спутник V", еще почти два миллиона доз в эту страну поставила Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия поставила в Сербию почти два миллиона доз вакцины "Спутник V", и сейчас запущено промышленное производство "Спутника V". Уже выпущено более 1,5 млн доз, часть из которых используется для массовой иммунизации населения, в том числе и в соседних с Сербией странах", - сказал премьер-министр России в начале переговоров со своей сербской коллегой Аной Брнабич.

Мишустин обратил внимание, что визит главы сербского правительства в Россию идет в развитие состоявшихся 25 ноября переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александаром Вучичем. "Задача наших правительств - исполнить договоренности наших лидеров", - добавил он.

Мишустин отметил, что Сербия является важным партнером России, а двусторонние отношения основаны на исторической дружбе, духовной близости, проверены временем, военными испытаниями и не зависят от политической конъюнктуры.

В свою очередь Брнабич заявила, что ее страна благодарна России за соглашение о ценах на газ, заключенное Путиным и Вучичем, поддержку Сербии по косовской проблематике и поставку, а также передачу технологий производства вакцины "Спутник V". Она также пообещала, что Сербия не поддастся внешнему давлению и не станет вводить антироссийские санкции.