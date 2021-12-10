Банк России протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России на последующих этапах формирования прототипа платформы цифрового рубля планирует внедрить возможность его обмена на иностранную валюту. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

Развитие платформы цифрового рубля будет происходить поэтапно - с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций, рассказали в ЦБ.

Первый этап тестирования платформы будет запущен в 2022 году, в рамках которого будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.

После этого Банк России намерен подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.