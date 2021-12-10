Премьеров России и Сербии попросили до конца года подписать соглашение о ЖД-сети Белграда

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министров России и Сербии Михаила Мишустина и Ану Брнабич попросили до конца года подписать межправительственное соглашение о железнодорожной (ЖД) сети Белграда. Такую просьбу озвучил председателям кабминов двух стран генеральный директор машиностроительной компании "Синара - Транспортные машины" (СТМ) Антон Зубихин в пятницу на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2021", когда они в рамках осмотра выставки подошли к стенду СТМ.

Компания на основе данного соглашения планирует участвовать в проекте создания в Белграде железнодорожной сети по аналогии с МЦК и МЦД в Москве, в том числе поставить в Сербию электропоезда "Ласточка" и открыть там сервисное депо.

"Сейчас подготовлен проект межправительственного соглашения, который акцептован с российской и сербской стороны. Мы просим, если можно, подписать это межправсоглашение на следующей неделе, - сказал Зубихин. - Мы хотели бы попросить поддержки у вас, Михаил Владимирович, и вас, госпожа Брнабич, финализировать межправсоглашение и подписать [его] в течение недели или до конца года".

Гендиректор СТМ добавил, что стоимость проекта, получившего название "Белградские диаметры", оценивается в €1,2 млрд. Он предусматривает строительство и модернизацию 222 км железнодорожных путей, реконструкцию 74 станций, а также поставку 39 электропоездов "Ласточка". Диаметры свяжут пригороды вокруг Белграда. Кроме того, будет построена железнодорожная ветка с экспресс-сообщением между сербской столицей и ее аэропортом.

Осмотр выставки

Мишустин и Брнабич осмотрели еще ряд стендов на выставке форума. В ходе экскурсии они общались между собой не только с помощью переводчиков, но и на английском языке. Премьеров сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В частности, Мишустин и Брнабич осмотрели экспозицию компании "Росгеология", о работе которой гостям рассказал гендиректор Сергей Горьков. Председатели правительств ознакомились с российской разработкой, представляющей специальные решения беспроводной шахтной связи для подземных выработок.

Компания Ecoplatform рассказала премьерам о своих автоматах по сбору пустой потребительской тары на переработку. Ее оборудование уже поставляется в ряд стран Евросоюза, в Казахстан и Белоруссию. Мишустин и Брнабич ознакомились и с российскими разработками по производству цифрового медицинского оборудования для лучевой диагностики.

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала премьерам о продуктах, которые РЭЦ предоставляет отечественным экспортерам. В частности, речь шла об онлайн-сервисах для поиска квалифицированных специалистов для российских компаний, которые уже продают свои товары за границу или планируют начать это делать. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" они могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на иностранный или международный маркетплейс или найти покупателя за рубежом.