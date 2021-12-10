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"Лукойл" купит у Petronas 9,99% в проекте "Шах-Дениз" вместо 15,5%

Сумма сделки снизится с $2,25 до $1,45 млрд

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав, говорится в сообщении компании.

При этом сумма сделки уменьшится с $2,25 млрд до $1,45 млрд соответственно. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда "Лукойл" намеревался выкупить 15,5% в проекте, и, таким образом, увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Другими участниками проекта Шах-Дениз являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанская Socar (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).

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