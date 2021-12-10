Кудрин заявил, что энергопереход - это самый большой вызов для России как экспортера

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Переход России к углеродной нейтральности - это самый большой вызов, поскольку ей как экспортеру необходимо найти промышленные товары и услуги на замену энергоресурсам. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Конечно, самый большой вызов перед нами - это энергопереход. <...> Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнуты не нашей конкурентоспособностью только в технологиях, промышленностью и услугах, а добычей нефти. <...> Нам теперь придется в рамках вот этой новой политики заместить в значительной степени, неполностью, еще десятки лет потребуются углеводороды, но частично заместить промышленными товарами и услугами", - сказал он.

Кудрин отметил, что на этом фоне есть примеры прорывных продуктов в несырьевом экспорте. "Только экспорт вакцин за этот год составил более чем 1,2 млрд (более чем $1,2 млрд - прим. ТАСС). Это не только вакцины от ковида, это и другие вакцины, которые производит Россия. Это хороший рывок. У России есть этот потенциал, мы должны его использовать", - сказал глава Счетной палаты РФ.

Помимо этого, он подчеркнул необходимость мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса, для его выхода на международные площадки, а также для создания технической и логистической инфраструктуры для наращивания экспорта.