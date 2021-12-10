Путин предложил шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Россия предлагает более широко внедрять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы маркировки товаров. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"У России имеется ряд предложений по обеспечению прозрачности рынков товаров и услуг в ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС). Мы надеемся на их поддержку со стороны партнеров по интеграции. В частности, речь идет о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций", - сказал Путин.

По словам российского лидера, эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты стран - участниц Союза, создание конкурентоспособной среды для бизнеса.

Российский лидер отметил, что существенные шаги будут сделаны и в связи с подготовленным и выносимым на одобрение участников ВЕЭС пакетом поправок к договору о Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что их цель - заполнить имеющиеся лакуны в правовом регулировании хозяйственно-экономической деятельности на пространстве ЕАЭС.

Путин добавил, что Россия поддерживает принятие этих изменений, так же как и проекты совместных документов, касающихся дальнейшего развития единого рынка услуг, в том числе в таких секторах, как строительство, аудиторская оценочная деятельность.

"Кроме того, сегодня на наше утверждение вынесено подготовленное по инициативе России соглашение о применении в ЕврАзЭС электронных навигационных пломб, - сказал президент РФ. - Они позволяют отслеживать <…> трансграничные перевозки грузов, гарантировать сохранность товаров и упростить процедуры их оформления на границе". Он добавил, что такая инициатива в значительной степени снижает озабоченности других стран, которые пока еще остаются наблюдателями в ЕАЭС. Глава государства отметил, что использование таких пломб повысит транспарентность таможенных операций, позитивно скажется на развитии транспортных услуг на территории ЕАЭС и сделает более привлекательными транспортные маршруты для транзитной перевозки грузов между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Путин подчеркнул, что российская сторона последовательно выступает за дальнейшее расширение в рамках ЕАЭС взаимовыгодной промышленной кооперации. Он напомнил, что в текущем году была утверждена комплексная стратегия промышленного сотрудничества стран - членов ЕАЭС и дорожная карта по ее реализации. "Эти взаимодополняющие документы закладывают фундамент для углубления кооперационных связей между производственными предприятиями наших государств и ускорения в рамках Союза процессов импортозамещения", - заключил российских лидер.