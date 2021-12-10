Reuters: акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Акционеры компании Royal Dutch Shell ("Роял датч шелл") поддержали предложение о переносе ее штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Окончательные результаты должны быть объявлены позднее, однако, по данным агентства, обладатели 58% акций Shell почти единогласно высказались за перенос штаб-квартиры в Лондон в рамках существенных структурных преобразований внутри компании.