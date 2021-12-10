Путин: технологии России помогли странам ЕАЭС увеличить коллективный иммунитет к ковиду

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Благодаря российским технологиям страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли увеличить темпы вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. По его словам, в результате повышается коллективный иммунитет на евразийском пространстве.

"В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий, - отметил глава государства. - И таким образом наши партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства".

По словам Путина, благодаря предпринятым шагам "повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всем евразийском пространстве". "А это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории союза", - указал российский лидер.

"Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины", - отметил он, напомнив, что сейчас между странами объединения осуществляется целая программа совместных действий, которая предлагалась Арменией.

Президент России уверен, что "решению задачи восстановления мобильности населения в условиях пандемии помогает и реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий - мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19", которое используется не только в странах ЕАЭС, но и в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане. "Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", - сказал глава российского государства.

На его взгляд, у ЕАЭС есть и другие сферы, в которых следует нарастить сотрудничество. Для примера Путин привел взаимодействие по климатической повестке и тематике зеленой трансформации экономики.

"По инициативе России сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией наших позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранению окружающей среды. И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами по ЕАЭС по этой тематике", - отметил Путин. Он предложил коллегам "действовать более слаженно и энергично по этому направлению".

Товарооборот внутри ЕАЭС

Товарооборот государств, входящих в Евразийский экономический союз, за девять месяцев нынешнего года вырос на 10% и превысил допандемийный показатель, заявил президент России.

"В этот сложный период времени для всей мировой экономики, и для нашей экономики тоже, мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности", - сказал Путин.

"За девять месяцев текущего года объем товарооборота между государствами - членами союза вырос по нашей статистике на 10%, превысил аналогичный показатель доковидного 2019 года. Это хороший показатель", - заметил президент. Он добавил, что устойчивую динамику демонстрируют встречные инвестиции, финансовый сектор и рынок труда.

"Хотел бы также с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза, оно приводится в соответствие с новыми, масштабными задачами интеграционного строительства", - продолжил глава российского государства. Он добавил, что министерства и ведомства экономического блока стран объединения вместе с Евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы.