Лукашенко предложил активнее развивать импортозамещение в рамках ЕАЭС

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Государствам - членам Евразийского экономического союза необходимо активнее развивать импортозамещение и насыщать рынок союза продукцией своих производителей. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического союза в режиме видеоконференции.

"Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это", - отметил белорусский президент.

По словам Лукашенко, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году страны союза достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле. "Почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки - это хороший сигнал. И дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года", - сказал Лукашенко. Он пояснил, что в плановом порядке идет реализация программ на стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Глава Белоруссии также констатировал, что, несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза. Вместе с тем, продолжил он, "сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов".

Лукашенко считает, что применение в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок станет после подписания соответствующего соглашения "одним из основных элементов формирования единой системы таможенного транзита союза". В частности, он считает, что это позволит повысить транзитную привлекательность союза.

Белорусский президент предложил активизировать деятельность ЕАЭС на внешнем контуре. По словам Лукашенко, здесь особое место занимает Китай.

"Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействие с этой страной в рамках сопряжения планов ЕАЭС, инициативы "Один пояс - один путь" и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года". Лукашенко указал на необходимость продолжить диалог с Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям о свободной торговле, а также активизировать их с Израилем. "Мы ожидаем скорого завершения предварительной работы с Индонезией и Монголией, принятия решения о целесообразности начала переговоров с этими странами о зоне свободной торговли", - отметил президент Белоруссии.

Совместные проекты

Президент Белоруссии также заявил о необходимости развития промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза и согласования партнерами перечня совместных высокотехнологичных проектов.

"Нужно активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции. Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий финансирования их реализации", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня Белоруссия и Россия работают над такими проектами.

Белорусский президент отметил, что странам ЕАЭС необходимо уделить "особое внимание внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки". Лукашенко также сказал, что в рамках формирования общего рынка госзакупок в следующем году надо обеспечить "взаимное признание электронной цифровой подписи".