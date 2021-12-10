Миронов направил на рассмотрение кабмина законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в правительство РФ законопроект справороссов, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров.

"Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии", - написал лидер СРЗП в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, перед праздниками в декабре "граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования".

"Охотнее всего банки и МФО (микрофинансовые организации) дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками, ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию", - сказал Миронов.

Политик считает, что многие пенсионеры, получив 13-ю пенсию, откажутся от кредитов. "Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами", - добавил он.

По оценке справороссов, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 млрд рублей, отметил Миронов.