В СКФО по нацпроекту "Экология" реализуются четыре проекта с займами ФРП на 680 млн руб.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предприятия регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) реализуют четыре проекта по внедрению наилучших доступных технологий с займами Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 680 млн рублей. В ближайшее время будет подписан еще один договор на реализацию проекта в СКФО, одобренного экспертным советом ФРП, сообщили в пятницу ТАСС в фонде.

"В настоящее время внедрение наилучших доступных технологий предполагает 195 проектов, профинансированных фондом. Общая сумма займов составляет 49,7 млрд рублей. Из них в СКФО реализуются четыре проекта на общую сумму займов 683 млн рублей, еще один проект из СКФО одобрен экспертным советом ФРП, договор будет подписан в ближайшее время", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

ФРП предоставляет займы в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей в зависимости от проекта. Сегодня каждое пятое предприятие-заемщик внедряет наилучшие доступные технологии, поэтому в ФРП предполагают, что порог в 400 проектов будет пройден.

В ответе на запрос поясняется, что каждый пятый проект в портфеле ФРП предполагает внедрение наилучших доступных технологий. Сумма займов ФРП на реализацию таких проектов превышает 49,7 млрд рублей, а общий бюджет проектов - 146 млрд рублей.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.