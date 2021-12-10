Чувашия получит в 2022 году более 33 млрд рублей из федерального бюджета

ТАСС, 10 декабря. Чувашия получит из федерального бюджета более 33 млрд рублей в 2022 году, всего за три года объем межбюджетных трансфертов планируется на уровне свыше 91 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

"Планируется, что Чувашская Республика в ближайшие три года получит из федерального бюджета более 91 млрд рублей, из которых более 33 млрд рублей - в 2022 году", - цитирует пресс-служба главу Чувашии Олега Николаева.

По его словам, объем средств из федерального бюджета, которые получает регион ежегодно увеличивается. В 2019 году он составил 25,2 млрд рублей, в 2020 году - 36,8 млрд рублей, в 2021 году он был увеличен по сравнению с первоначально утвержденными цифрами в 1,3 раза, до 40,5 млрд рублей.

Наибольшая часть средств в 2022 году пойдет на реализацию социальной политики: 3,7 млрд рублей направят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, 1,1 млрд рублей - на выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, порядка 975 млн рублей - на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего или последующих детей, более 386 млн рублей - на заключение социальных контрактов.

Одним из приоритетных направлений финансирования станут модернизация первичного звена здравоохранения (760 млн рублей), строительство школ (515 млн рублей), возведение спортивных объектов (663 млн рублей). Кроме того, порядка 1,1 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, около 618 млн рублей - на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, порядка 538 млн рублей - на ремонт дорог по нацпроекту.

"Кроме того, в 2022 году продолжится реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, на финансирование которой из федерального бюджета поступит 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.