"Россети" приняли новую политику инновационного развития

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет директоров компании "Россети" утвердил новую политику инновационного развития компании с целью перехода к автоматизированному сетевому комплексу нового технологического уклада с высокими характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности. Об этом говорится в сообщении компании.

"Речь о построении полного цикла инновационной деятельности от НИОКР до масштабирования и коммерциализации решений, развитии технологического реестра по основным направлениям, включая цифровые технологии, создании испытательного центра мирового уровня на базе "НТЦ Россети ФСК ЕЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения эффективности реализации политики в компании планируются организационные инновации, а для оценки достигнутых результатов - применение системы КПЭ (ключевых показателей эффективности). Принятый документ также предусматривает меры для развития кадрового потенциала и инновационной культуры, повышения активности персонала с формированием соответствующих механизмов стимулирования и мотивации.

В компании уточнили, что создание документа обусловлено принятием экологической политики электросетевого комплекса и новой программы инновационного развития "Россетей", а также началом внедрения в группе системы инновационного менеджмента. При этом документ учитывает положения стратегии научно-технологического развития РФ и прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 года.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.