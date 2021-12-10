Матвиенко попросила МЭР не будоражить бизнес "постоянными вбросами" по изменению законов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит Минэкономразвития не будоражить бизнес "постоянными вбросами" по изменению законов. Об этом она заявила в пятницу во время обсуждения вопроса об ограничении по выплате дивидендов и по учету в кворуме квазиказначейских ценных бумаг на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями министров.

Вопрос поднял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Эта тема неоднократно обсуждалась. Это нарушает Конституцию РФ в части прав собственности, которые ею гарантированы", - сказал сенатор. По его словам, несмотря на то, что по этой теме достигнуто понимание, она "из года в год блуждает в виде документов".

"Что вы все время в дела частников вмешиваетесь грубо", - обратилась Матвиенко к заместителю министра экономического развития Илье Торосову. - Не уподобляйтесь некоторым действиям наших партнеров. Например, Нью-Йоркская биржа приняла решение, что в совете директоров тех компаний, которые будут котироваться на бирже, обязательно должен быть трансгендер, представитель ЛГБТ-сообщества".

Она подчеркнула, что по Конституции России "частная собственность - это святое". "Не вторгайтесь грубо в тонкую материю. Убедите и примите либо не будоражьте бизнес постоянными своими вбросами", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, предусматривающие поэтапный запрет на голосование, получение дивидендов и иные права акционера по квазиказначейским акциям.