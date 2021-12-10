{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко попросила кабмин поддержать проект об отмене НДФЛ на питание для сотрудников РЖД

Председатель Совета Федерации также попросила о поддержке Госдуму

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Министерство транспорта и Министерство финансов оперативно рассмотреть и поддержать законопроект сенаторов об отмене налога на доходы физлиц для сотрудников РЖД, которых компания обеспечивает бесплатным питанием.

"Мы уже разработали законопроект, направили его в правительство, который устранит эту глупость, недоработку. Я бы просила Минтранс и Минфин оперативно рассмотреть и поддержать этот вопрос", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она также попросила о поддержке Госдуму. "Это работяги, которые работают в труднодоступных местах, им дают такую льготу и с нее вычитают [налог]..., платят на питание - снимают НДФЛ", - сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента уточнила, что эту тему поднял руководитель компании в рамках дня РЖД, который прошел в Совете Федерации 19 ноября. "В числе серьезных была поднята тема, что сотрудники РЖД, которых компания обеспечивает питанием ввиду труднодоступности и удаленности места их работы, платят с этого НДФЛ. Ну как с людей можно брать налог за то, что их обеспечивают продуктами питания?" - выразила недоумение сенатор.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Сбербанк профинансирует строительство в Коми школы-сада на 750 мест
Правительство региона будет выплачивать банку 140 млн рублей и 9,5% концессии в год в течение 10 лет
Читать полностью