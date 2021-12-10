Мантуров: одобрение "Спутника V" ВОЗ ускорит принятие российских сертификатов в ЕС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ускорит признание российских сертификатов о вакцинации странами Европы, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Конечно (ускорит признание российских сертификатов - прим. ТАСС), если это ВОЗ будет принято - все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны", - сказал министр.