Минкультуры предлагает возмещать затраты жильцов на реставрацию в домах-памятниках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало законопроект, который предполагает компенсацию гражданам затрат на проведение реставрационных работ общего имущества многоквартирного дома - объекта культурного наследия. Об этом сообщила в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Предложенные новые нормы закона об объектах культурного наследия, с одной стороны, справедливы, с другой стороны, реалистичны. Справедливы, потому что государство будет компенсировать гражданам затраты на проведение реставрационных работ, но не в собственных квартирах, а на объектах общего имущества многоквартирного дома, если это имущество отнесено к предметам охраны - фасад, или лестница, или витражи на окнах", - рассказала она на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Манилова пояснила, что предлагаемые нормы "реалистичны", поскольку суммарно в расчете на 595 объектов культурного наследия федерального значения, находящихся в собственности физических лиц и нуждающихся в реставрации общего имущества, затраты бюджета составят 19,9 млрд рублей.

"В помещении, требующем ремонта, где живут граждане, может вообще не быть ни единого предмета охраны - обычная квартира. Но если здание является памятником, например, благодаря уникальному фасаду, то все требования распространяются на его каждый квадратный метр, даже сантехнику невозможно заменить без историко-культурной экспертизы. Законопроект снимает излишние административные барьеры и радикально снимает издержки собственников и пользователя объектов культурного наследия", - пояснила замминистра.

Кроме того, как отметила Манилова, законопроект вводит понятие "текущее содержание объекта культурного наследия", которое, по ее словам, сегодня отсутствует. "Это позволит проводить работы по поддержанию объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без обращения в органы охраны и без гигантских затрат", - добавила она.

По словам замминистра, законопроект внесен в правительство РФ.