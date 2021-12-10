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Правительство ввело соглашения с фиксированной ценой на закупку удобрений в регионах

Соглашения могут заключаться на период до 31 мая 2022 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство разрешило региональным властям заключать соглашения с фиксированной ценой на закупку удобрений для сельскохозяйственных нужд, следует из соответствующего постановления, опубликованного на правительственном сайте.

Соглашения могут быть заключены при условии определения в них цены реализации удобрений в размере "не выше средней цены хозяйствующего субъекта, сложившейся в мае - июле 2021 года на условиях франко-завод", отмечается в документе.

В документе также определяются виды и объемы удобрений. Соглашения могут заключаться на период до 31 мая 2022 года.

При этом размер рекомендуемой максимальной наценки дистрибьюторами при перепродаже удобрений по таким соглашениям составляет не более 5% цены хозяйствующего субъекта, сложившейся в мае - июле 2021 года. ФАС поручено проинформировать Минсельхоз и Минпромторг о средней цене на азотные и азотосодержащие удобрения, определенной на условиях, указанных в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует по 31 мая 2022 года.

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