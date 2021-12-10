В России создали первую методологию оценки "зеленых" компаний сектора МСП

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Делойт, СНГ" разработала для "Лиги зеленых брендов" методологию оценки "зеленых" компаний из сектора малого и среднего предпринимательства. Она позволит российским компаниям определять собственный уровень соответствия принципам устойчивого развития, передает корреспондент ТАСС с презентации методологии.

"Здесь общая вещь - это самооценка. Важно, что МСП сами выбирают наиболее существенные для себя показатели. <…> У них будет возможность это выбрать и оценить себя по этой шкале, и получить определенный результат, и таким образом это работает во всех трех аспектах. И все аспекты оценки - больше референтные. Мы считаем, что они выбраны таким образом, что для большинства МСП они будут применимы", - сказал руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Иван Кухнин.

Согласно данным презентации, методология подразумевает наличие пяти уровней зрелости по выделенным аспектам внутри областей ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) - от стартового до продвинутого. По каждому из определенных аспектов определяется уровень зрелости компании. Часть их - общеотраслевые, однако модель также подразумевает отраслевую специфику, поскольку некоторые аспекты могут применяться только к определенному перечню отраслей.

Критерии представляют собой перечень вопросов для оценки уровня устойчивого развития компании. Сначала каждому аспекту по количеству набранных баллов присваивается уровень зрелости, затем выводится средняя итоговая оценка по каждой области ESG. После этого суммируются средние итоговые оценки всех трех областей, таким образом выводится общая оценка. Оценка будет отражена на лепестковой диаграмме - так получится отследить, как компания выглядит на фоне среднего показателя (формировался на основании остальных участников "Лиги зеленых брендов" из сектора МСП), а также то, какие области требуют развития по отношению к "идеальной" модели.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Лиги зеленых брендов", перечень вопросов был подготовлен на основе и с учетом стандартов и руководств (в частности, целей устойчивого развития), а также с опорой на публичные требования о цепочке поставок. Метод предполагает возможность прохождения оценки от лица продуктового бренда или корпоративного бренда (компания). Компания проводит самостоятельную оценку по выделенным аспектам в экологической, социальной областях и в корпоративном управлении, при этом она определяет специализированные области, актуальные для отрасли, к которой принадлежит.