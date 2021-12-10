Эксперт считает, что Россия готова к научно-технологическому прорыву

СИРИУС/ Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Ускорение развития науки и технологий в России в течение последних 20 лет подготовило страну к новому прорыву в этой сфере. Такое мнение в пятницу на Конгрессе молодых ученых высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Год науки, запущенный по решению президента, очень наглядно продемонстрировал, что Россия готова к научно-технологическому прорыву. <...> За 20 лет в нашей стране, благодаря, в первую очередь, усилиям президента, произошли тектонические изменения. <...> Тематика наших бесед за эти несколько дней [Конгресса молодых ученых] говорит о том, что мы живем в другой, высоконаучной и технологичной стране", - сказал Ковальчук.

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.