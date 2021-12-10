Исследование: работа с базами данных стала самым востребованным навыком в цифровой сфере

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Работа с базами данных, владение английским языком и машинное обучение возглавили топ-15 навыков и компетенций, востребованных в цифровой сфере. Такие выводы содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, результаты которого опубликованы в пятницу.

Согласно данным опроса 1 784 организаций из 30 регионов России, проведенного институтом, 46% из них планируют расширить применение цифровых технологий, при этом каждая третья - в ближайшие пять лет. Под влиянием цифровизации меняется структура и требования к компетенциям специалистов, усложняются задачи, которые необходимо решать. Традиционные должности трансформируются в сторону мультифункциональности, сотрудники вынуждены постоянно расширять и "пересобирать" набор знаний под возникающие задачи.

"Наиболее востребованы в цифровой сфере компетенции по обработке, обмену, хранению и защите информации. Неуклонно возрастает спрос на работу с базами данных. Современная высокотехнологичная среда ставит перед профессионалами высокоуровневые задачи, связанные с моделированием и принятием решений на основе продвинутой аналитики, в том числе с использованием больших данных", - пишут исследователи.

Рост числа проектов на основе цифровых технологий повышает востребованность разработчиков ПО, занимающихся созданием различных ИТ-продуктов: операционных систем, мобильных приложений, веб-сайтов, интерфейсов к базам данных, компьютерных игр и так далее. Среди обязательных навыков для программистов - знание одного или нескольких популярных языков программирования, SQL, алгоритмов машинного обучения, методов защиты информации.

Во всех секторах экономики, как отмечают во ВШЭ, растет спрос на специалистов с навыками проектирования и знанием технических предметных областей, методов и технологий проектного управления, способных разрабатывать и внедрять информационные системы, применяемые для автоматизации процессов управления.

Общие требования к резюме соискателей в цифровой сфере схожи. Для позиций middle и senior обязательным условием является опыт соответствующей работы от двух до пяти лет. Опыт работы более года указан в большинстве предложений (от 70 до 92%). Заметнее всего спрос на сотрудников с опытом в сфере информационной безопасности, машинного обучения, анализа больших данных и разработки ПО. Исключением являются вакансии в области систем связи: здесь более четверти вакансий доступны для соискателей без опыта работы.