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Пограничники Украины закупили 60 китайских дронов для наблюдения за границей

Они уже получили восемь комплексов, в состав которых входят 24 БПЛА, оснащенные оборудованием для наблюдения за местностью

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники закупили 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) китайского производства для наблюдения за границами страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу", - сообщает ведомство. Общая стоимость техники производства китайской компании DJI составляет 50 млн гривен ($1,84 млн). "Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу, реформируется и перевооружается по стандартам ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники уже получили восемь комплексов, в состав которых входят 24 БПЛА, оснащенные оборудованием для наблюдения за местностью. Еще 12 комплексов, включающих 36 дронов, планируется получить до конца текущего года.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Комплексы также включают в себя пульты дистанционного управления, оптические и тепловизионные камеры, лазерные дальномеры, автоматизированное рабочее место на базе ноутбука и планшета. Закупленные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью.

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