Лидеры ЕАЭС по итогам Высшего Евразийского экономического совета приняли 20 документов

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Участники прошедшего в пятницу в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) приняли 20 документов для дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"По итогам мероприятия главы государств - членов союза приняли 20 документов, направленных на дальнейшее укрепление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС", - говорится в сообщении. В их числе 11 решений, два распоряжения, два поручения и пять международных договоров.

Пресс-служба главы Казахстана по итогам предыдущего заседания ВЕЭС 14 октября сообщала, что очередная встреча пройдет 10 декабря в Алма-Ате, однако позже в связи с эпидемиологической ситуацией заседание было решено провести в режиме видеоконференции. "Очная работа гораздо интереснее и, возможно, эффективнее, чем заочная. Мы являемся заложниками ситуации [с коронавирусом], которая возникла не по нашей вине. Но, даст Бог, в следующем году мы сможем в рамках именно ЕАЭС встретиться очно в одной из столиц наших государств и будем работать так, как это делали ранее", - сказал Токаев в пятницу.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом. В заседаниях ВЕЭС принимают участие лидеры стран - членов ЕАЭС.