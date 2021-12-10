В Северной Осетии на поддержку социального предпринимательства направили 3 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии на поддержку социального предпринимательства направили 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Мы направили 3 млн рублей шести предприятиям, относящимся к социальному предпринимательству. Каждое из них получило 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие своего бизнеса. Бизнес-проекты должны быть реализованы в течение одного года", - сказал собеседник агентства.

Финансовая поддержка оказана благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Средства на развитие получили центры по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, обучения будущих мам, восстановления родовых башен, ремонту и созданию национальных инструментов. Также гранты направлены центру делового развития, который оказывает бесплатные образовательные услуги, тренинги для молодых предпринимателей.

Программа реализуется за счет средств федерального и республиканского бюджетов впервые в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020-2024 годы.