Дворкович заявил, что отношение к Роснано как к "потерянным деньгам" является временным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сложности Роснано, связанные с облигациями и общим отношением к компании как "к каким-то потерянным деньгам", временные. Такое мнение выразил в пятницу экс-глава совета директоров АО "Роснано", президент Международной федерации шахмат (FIDE), председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в эфире телеканала РБК.

"Думаю, что вот эти сложности, связанные с облигациями и с общим отношением к Роснано как к каким-то потерянным деньгам, временные, потому что все увидят, что в целом портфель принес успех", - сказал он.

Дворкович отметил, что компания принесла огромную пользу технологическому сектору, и "в целом эффект от деятельности Роснано положительный, особенно с учетом уплаченных налогов, созданных рабочих мест".

Дворкович также добавил, что отрицательный баланс компании во многом является следствием модели финансирования, "где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих". "И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы сразу после 2014 года, например, были запредельными", - сказал он.

По словам председателя фонда "Сколково", в целом Роснано принесло огромную пользу, "в том числе заплатив нашим госбанкам, которые затем выплачивали дивиденды государству".

О ситуации с "Роснано"

Ранее Роснано объявило о проведенной закрытой встрече с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании, на которой "обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Сообщение вызвало негативную реакцию - котировки рублевых облигаций Роснано обвалились до уровня 70-90% от номинала.

Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Роснано обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом 30-40% от номинала. При этом 1 декабря Роснано погасило бонды по облигациям без госгарантии серии БО-002P-01 на 4,5 млрд руб.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.