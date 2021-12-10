Глава РАН заявил, что глобальные проблемы доверия к ИИ будет решать молодежь

СИРИУС/ Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Область разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ) - одно из научных направлений, где потребность в молодых кадрах особенно высока, именно им предстоит искать решения многих фундаментальных проблем, включая вопрос доверия к ИИ. Такое мнение в пятницу на Конгрессе молодых ученых журналистам высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Существует очень много научных фундаментальную проблем, связанных с развитием ИИ. Одна из огромных проблем, которая сейчас встает во весь рост, это - почему мы должны доверять искусственному интеллекту? <...> Совершенно новое научное направление. Если бы я советовал <...> [своим детям и внукам], я бы сказал, что здесь поле очень интересное", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос, какие области науки сегодня нуждаются в кадрах в первую очередь.

Он также отметил, что молодежь обладает преимуществом в этой области перед представителями старших поколений за счет того, что цифровые платформы являются для молодых людей "средой, в которой они родились и живут".

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог того, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Форум объединяет более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.