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В Северной Осетии создадут фонд развития туризма

Фонд позволит оперативно и в кратчайшие сроки реализовывать мероприятия госпрограммы, сообщил председатель комитета республики по туризму Заурбек Кодзаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Фонд развития туризма создадут в Северной Осетии. Об этом сообщил председатель комитета республики по туризму Заурбек Кодзаев на заседании кабмина региона.

"Создание фонда развития туризма позволит оперативно и в кратчайшие сроки реализовывать мероприятия соответствующей госпрограммы", - сказал Кодзаев.

Основными задачами фонда станет развитие бальнеологии, санаторно-курортного кластера, обустройство объектов, организация деятельности туристско-информационного центра, продвижение туристического продукта республики на перспективных рынках, в информационном пространстве. Также фонд будет заниматься разработкой туристических маршрутов.

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