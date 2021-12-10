В Северной Осетии создадут фонд развития туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Фонд развития туризма создадут в Северной Осетии. Об этом сообщил председатель комитета республики по туризму Заурбек Кодзаев на заседании кабмина региона.

"Создание фонда развития туризма позволит оперативно и в кратчайшие сроки реализовывать мероприятия соответствующей госпрограммы", - сказал Кодзаев.

Основными задачами фонда станет развитие бальнеологии, санаторно-курортного кластера, обустройство объектов, организация деятельности туристско-информационного центра, продвижение туристического продукта республики на перспективных рынках, в информационном пространстве. Также фонд будет заниматься разработкой туристических маршрутов.