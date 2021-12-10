Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за 10 месяцев вырос на 40%

МОСКВА, 10 декабря./ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за 10 месяцев 2021 года вырос на 40% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $153 млрд. Об этом журналистам сообщила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина на полях форума "Сделано в России".

"Уже за 10 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ - прим. ТАСС) в номинальном выражении составил $153 млрд, увеличившись почти на 40% к показателю 2020 года. Это значит, что уже в октябре ННЭ России превзошел рекордный показатель полного 2020 года. По итогам всего года несырьевой неэнергетический экспорт России установит новый исторический рекорд - он может достигнуть $185 млрд", - сказала Никишина.

По ее словам, аналитический центр группы РЭЦ за 10 месяцев 2021 года фиксирует рост по всем основным отраслям. Так, экспорт химической промышленности увеличился почти на 50%, продукции лесопромышленного комплекса - на 42%, машиностроения - на 30%, продовольствия - на 22%. Самую высокую динамику показал фармацевтический экспорт - по сравнению с 2020 годом поставки в этом сегменте увеличились в 2,5 раза.