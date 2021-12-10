В Северной Осетии на развитие молодым фермерам направят 21 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 21 млн рублей выделили в Северной Осетии на поддержку молодых фермеров. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Кабинет министров утвердил правила предоставления в 2021 году субсидий на возмещение производителям, которые занимаются разведением и содержанием молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов. Такая мера позволит сохранить численность поголовья. Объем финансирования в текущем году из федерального бюджета на предоставление субсидий составит почти 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам премьера республики Бориса Джанаева, выделенные средства являются хорошим подспорьем для молодых фермеров, поддержки сельского хозяйства. Он поручил активнее вести разъяснительную работу по данному механизму поддержки.