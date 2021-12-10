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Району Северной Осетии выделили 11 млн рублей для погашения долгов

Часть средств пойдет на выплату зарплат работникам муниципальных учреждений

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Кировский район Северной Осетии получил 11 млн рублей для выплаты зарплат и погашения долговых обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Члены правительства поддержали предложение врио министра финансов Северной Осетии Олега Исакова об оказании финансовой помощи в виде дотации Кировскому району. Таким образом, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, погашение долговых обязательств и задолженности по налогам и страховым взносам будет выделено 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам премьера республики Бориса Джанаева, подобные механизмы являются хорошим подспорьем для решения проблемных вопросов в муниципалитетах.

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