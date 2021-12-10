От кризиса к возможностям: об успешном опыте фабрики шоколада "Верность Качеству"

Когда компания работает в нескольких сегментах (с конечным потребителем, бизнесом, в онлайн-рознице и сетевом ритейле), то в трудные времена удержать на плаву каждое направление, а также найти точки роста бывает непросто. Но шоколадная фабрика "Верность Качеству" смогла увидеть в период пандемии 2020–2021 годов новые возможности для развития бизнеса. От корпоративных заказов до розничной сети История фабрики "Верность Качеству" началась в 2001 году, тогда основным направлением были корпоративные подарки, сувенирный шоколад, шоколадки с символикой заказчиков. В этой нише компания до сих пор остается лидером российского рынка, а список из более чем десяти тысяч постоянных клиентов с каждым годом растет: стенды госкорпораций на выставках или комплименты в любимом салоне красоты - вы наверняка не раз пробовали верный качеству шоколад там, где он стал неотъемлемой частью корпоративной культуры. Логичным продолжением стало производство шоколада и конфет под частными марками, которое компания запустила еще в 2004 году, оказавшись среди пионеров категории.

Аналитические исследования последних лет отмечают повышенный интерес покупателей к собственным торговым маркам магазинов: доля таких товаров в продажах отечественных ритейлеров, по данным NielsenIQ , с мая 2020 по апрель 2021 года достигла 5,3%, установив рекорд за последние пять лет. Россияне с одной стороны, ищут более доступный продукт, но с другой - не хотят жертвовать качеством. Здесь фабрика остается и надежным партнером, и производителем с узнаваемым и стабильным вкусом: при запуске линейки шоколада уже под собственной торговой маркой "Верность Качеству" в 2005 году компания заказала исследование, чтобы изучить предпочтения россиян и опираться на них, собирая свою уникальную палитру вкусов. После ребрендинга в 2012 году марка набирает известность под именем "Априори". Такой глубокий подход и анализ рынка позволяют удерживать лидерские позиции как в сфере B2B, так и среди потребителей: на сегодняшний день шоколад "Априори" занимает второе место в сегменте премиального шоколада.

Кстати, несмотря на "фабричный" старт, компания сумела развить направление премиального шоколада, включая производство конфет ручной работы, которые поставляются в бутики "Верность Качеству", и сделать его доступным широкому потребителю. У вас есть уникальная возможность попробовать продукцию компании со скидкой в 20%, используйте промокод* NYSURPRISE20 при заказе на сайте . Идея открыть розничную сеть родилась после поездки руководства кондитерской фабрики в Бельгию, где шоколад уже давно стал отдельной религией, получившей последователей по всему миру. Переняв опыт западных коллег, "Верность Качеству" начала предлагать в собственных шоколадных бутиках в Москве и Рязанской области конфеты с редкими начинками, которые невозможно найти в обычном магазине. Испытание пандемией В пандемийный год именно бутикам пришлось нелегко: все магазины "Верность Качеству" расположены в торговых центрах, поэтому весной 2020 года, когда случился локдаун, бутики в Москве временно закрыли, торговый персонал сокращали, ключевых сотрудников отправили в отпуск с сохранением заработной платы.

Описание Директор по маркетингу КФ "Верность Качеству" Мария Слуцкая © Ирина Шевчук для КФ "Верность Качеству"

Мария Слуцкая, директор по маркетингу КФ "Верность Качеству": "В августе 2020-го начали открывать ТРЦ, и было принято решение рискнуть и возобновить работу всех бутиков. Нам удалось сохранить старых покупателей и привлечь новых. В первую очередь мы дополнили ассортимент позициями в более доступном сегменте, которые можно было приобрести просто к чаю, а не только для особого случая: шоколад ручной работы с цукатами и орехами, фрукты в шоколаде, мармелад. Если раньше в наши бутики приходили за подарками, то теперь нам удалось сделать премиальный продукт доступным. Конечно, мы сократили расходы на упаковку, продаем шоколад на развес, регулярно запускаем акции. Также мы расширили зону самообслуживания в своих бутиках: процесс покупки стал удобнее и быстрее. К каждому Новому году мы создаем уникальную коллекцию шоколадных подарков, чтобы наши постоянные покупатели могли порадовать своих коллег, родных и друзей. Особенной популярностью пользуются шоколадные символы года и ассорти конфет ручной работы. Кроме того, за время пандемии мы усовершенствовали программу лояльности, поработав с персонализацией и промопредложениями. Несмотря на пессимистичный прогноз, нам довольно быстро удалось вернуть докризисные объемы продаж, а где-то и превысить показатели. В среднем число покупателей по сети выросло на 15%, средний чек тоже увеличился: теперь в нем можно увидеть не только подарочные позиции, но и сладости для домашних чаепитий. В итоге число бутиков не только не сократилось, но и приумножилось. Были открыты еще три точки, две из них в Москве: в ТРЦ "Авиапарк" и в ТРЦ "Европейский" (там мы изменили локацию, теперь вместо острова у нас просторное помещение). Третий бутик появился при фабрике в городе Касимове - это самый большой наш магазин, он уже полюбился как местным жителям, так и туристам из других городов. Для розницы ключевым стало наличие собственного интернет-магазина. Наши продажи увеличились в 2–3 раза. Конечно, не обошлось без нововведений: мы стали продавать наш самый популярный бренд, шоколад "Априори", на развес, предлагать конфеты ручной работы по специальной цене при покупке больших объемов, стимулирующие дополнительные продажи акции, а также разработали набор для приготовления шоколада дома с детьми, ставший хитом во время локдауна и вновь популярным к праздникам". Рост онлайн-сегмента Онлайн-сегмент рынка FMCG (товаров повседневного спроса) в период пандемии продемонстрировал небывалый рост: по данным компании Nielsen на ноябрь этого года, число заказов за год в сегменте выросло в четыре раза. При этом потребители так оценили удобство онлайн-шопинга, что не планируют менять свои новые привычки даже после стабилизации ситуации с COVID-19.

"Верность Качеству" не отставала от тренда, и сейчас конфеты из онлайн-магазина с вкусным названием shokoladki.ru можно заказать в любую точку России. В период праздников, когда надо поздравить родственников, коллег или бизнес-партнеров в других городах, это особенно актуально. В ассортименте "Верность Качеству" есть как готовые, так и наборы индивидуальной сборки: с помощью удобного визуального конструктора можно подобрать не только наполнение из огромного ассортимента конфет с оригинальными начинками и дизайном, но и упаковку, ленты и даже открытку. Адресат точно почувствует, что вы думали о нем, когда готовили подарок: помимо вкуса, продукция фабрики "Верность Качеству" подарит еще и приятный тактильный контакт.