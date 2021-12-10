Экспорт удобрений из России полностью возобновили после решения проблем с лицензиями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Производители удобрений РФ полностью возобновили поставки на экспорт после их приостановки из-за отсутствия лицензий с 1 декабря. Об этом сказал журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и "Фосагро" Андрей Гурьев. По его словам, все компании получили необходимые лицензии.

"Да, полностью все поехало. К сожалению, пауза вызвала временный простой нашего парка, сейчас все едет, все грузится как на внутренний рынок России, так и на экспорт", - сказал он.

"Да, все лицензии получили", - добавил Гурьев, отвечая на вопрос о том, всем ли компаниям выданы разрешения на экспорт. По его словам, "Фосагро" не затронула проблема с выдачей экспортных лицензий.

Правительство ввело квоты на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

5 декабря Минпромторг РФ сообщил, что начал выдавать лицензии на экспорт минеральных удобрений, 5 декабря стартовала их погрузка.