Институт развития интернета может получить 15 млрд рублей на создание контента в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бюджет Института развития интернета может составить 15 млрд рублей в 2022 году, деньги направят на создание контента. В частности, организация планирует поддержать крупные проекты в области компьютерных игр. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

"Аудиовизуальная продукция, в частности, сериалы и кино, в честь которых мы сегодня собрались, - одна из составных частей контента, который поддерживает ИРИ. Сейчас она одна из самых крупных в деньгах, но есть также проекты с блогерами, в социальных сетях. Самая небольшая категория - это взаимодействие со СМИ, потому что СМИ очень сильно проседают с точки зрения охвата. У нас есть такая категория, как игры и программное обеспечение, то есть приложения и так далее. Игры, как вы понимаете, могут съесть гораздо больше, чем бюджет очень хорошего качественного кино, поэтому мы очень осторожно двигаемся к выбору этого продукта", - сказал Гореславский.

Он напомнил, что в 2020 году бюджет организации на создание контента составил 3 млрд рублей, в текущем - суммарно - 10 млрд, а в следующем составит 15 млрд рублей. В 2022 году на производство сериалов планируется выделить от 3 до 5 млрд рублей, конкретная сумма на финансирование игр пока не определена, она будет зависеть от числа качественных проектов.

По словам Гореславского, ИРИ обсуждает варианты взаимодействия с Фондом кино и Минкультуры РФ. "Наша общая задача - делать качественный, хороший контент", - заключил он.